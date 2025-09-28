Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall in Rehling (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

In der Pressemitteilung Nr. XXXX vom 25.09.2025 berichteten wir folgendes:

Rehling - Am gestrigen Donnerstag (25.09.2025), gegen 12.45 Uhr, ereignete sich auf der Lechauenstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 10-jähriges Mädchen wurde dabei schwerstverletzt.

Nach dem Verlassen eines Busses an der Haltestelle St. Stephan querte die 10-Jährige hinter dem Bus die Lechauenstraße, um auf den gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen. Hierbei wurde die 10-Jährige von einer 33-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst, die mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Langweid unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt die 10-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an. Die Lechauenstraße war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Ab hier neu:

Das 10-jährige Mädchen verstarb in den Abendstunden des gestrigen Freitages (26.09.2025) im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell