PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall in Rehling (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

In der Pressemitteilung Nr. XXXX vom 25.09.2025 berichteten wir folgendes:

Rehling - Am gestrigen Donnerstag (25.09.2025), gegen 12.45 Uhr, ereignete sich auf der Lechauenstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 10-jähriges Mädchen wurde dabei schwerstverletzt.

Nach dem Verlassen eines Busses an der Haltestelle St. Stephan querte die 10-Jährige hinter dem Bus die Lechauenstraße, um auf den gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen. Hierbei wurde die 10-Jährige von einer 33-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst, die mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Langweid unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt die 10-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an. Die Lechauenstraße war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Ab hier neu:

Das 10-jährige Mädchen verstarb in den Abendstunden des gestrigen Freitages (26.09.2025) im Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 11:04

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - In der Nacht von Samstag (27.09.2025) auf Sonntag (28.09.2025) war ein 33-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs. Gegen 02.15 Uhr kontrollierte eine Streife den 33-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 33-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 11:04

    POL Schwaben Nord: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (26.09.2025) randalierte ein 34-Jähriger in der Straßenbahn am Königsplatz. Zudem leistete er unter anderem Widerstand und beleidigte Polizeibeamte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Gegen 22.20 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei über den randalierenden 34-Jährigen. Bei Eintreffen der Beamten zeigte sich der 34-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ. Zudem ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 11:03

    POL Schwaben Nord: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung vorläufig fest

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (27.09.2025) beschädigten zwei 21-Jährige und ein bislang unbekannter Täter eine Hausfassade in der Jakoberstraße mit Farbe. Gegen 18.15 Uhr beobachtete ein Zeuge die drei Personen bei der Sachbeschädigung und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeistreifen flüchteten die drei Personen. Die Polizei nahm kurz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren