Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkene fährt gegen geparktes Wohnmobil

Heidelberg (ots)

Eine 33-jährige Opelfahrerin fuhr am Montagabend, gegen 22:30 Uhr, die Schweizertalstraße von Heidelberg kommend in Richtung Wilhelmsfeld. Hierbei touchierte sie beim Vorbeifahren ein dort geparktes Wohnmobil. Eine aufmerksame Zeugin meldete den Unfall bei der Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Kräfte des Polizeireviers Heidelberg-Nord deutlichen Alkoholgeruch fest. Ebenso verhielt sich die 33-Jährige auffällig, was auf einen Drogenkonsum hindeutete. Die Opelfahrerin wurde zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 Euro. Verletzt wurde die 33-jährige Fahrerin nicht. Sie muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

