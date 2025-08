Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 58-Jähriger fährt betrunken gegen die Einbahnstraße und verursacht Unfall

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagvormittag um 10:45 Uhr fuhr ein 58-jähriger Dacia-Fahrer entgegen der vorgesehenen Verkehrsführung von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Hölderlinstraße. Da sich die Tankstelle in einer Einbahnstraße mit Fahrtrichtung nach links befindet, fuhr der 58-Jährige somit verbotswidrig gegen die Einbahnstraße. Zeitgleich fuhr eine 30-jährige Ford-Fahrerin ordnungsgemäß die Hölderlinstraße entlang, weshalb es zwischen den beiden Fahrzeugen in der Folge zu einem Zusammenstoß kam. Eine für die Unfallaufnahme beauftragte Streifenwagenbesatzung stellte während der Gesprächsführung deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Ergebnis von knapp über einem Promille. Der Dacia-Fahrer musste die Beamten auf das Polizeirevier Schwetzingen begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro.

Der 58-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

