Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: LKW-Fahrer missachtet Höhenbegrenzung an Unterführung

Heidelberg (ots)

Am Montag fuhr gegen 19 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem Transporter in die Unterführung, die von der B 37 in Richtung Gutleuthofweg führt. Dabei übersah der Fahrer mehrere Verkehrszeichen, welche auf die dort geltende Höhenbegrenzung hinweisen. So kam es, dass der Transporter mit dem Fahrzeugdach gegen die Decke der Unterführung stieß. Trotz des Widerstands fuhr der Mann weiter. Das hatte zur Folge, dass an dem Ford sämtliche Reifen platzten und der Transporter in einem Zwischenraum zwischen der Bahnunterführung und der Straßenunterführung zum Stehen kam und weder weiterfahren noch zurücksetzen konnte. Das Fahrzeug musste aufwendig geborgen werden. Währenddessen war die Unterführung für mehrere Stunden gesperrt und auch der Bahnverkehr bis kurz vor 22 Uhr blockiert, da die Statik überprüft werden musste. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen

