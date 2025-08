Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Frauen beleidigt und geschlagen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwei Frauen im Alter von 30 und 53 Jahren wurden am Samstagabend im Stadtteil Jungbusch von Unbekannten beleidigt und geschlagen.

Eine Gruppe unbekannter Männer pöbelten um kurz vor 19 Uhr vor einer Bar in der Hafenstraße herum und traten gegen abgestellte Fahrräder. Die beiden Frauen, die Gäste der Bar waren, sprachen die Männer darauf an und forderten sie auf, die Pöbeleien zu unterlassen. Daraufhin wurden die Männer noch aggressiver und schubsten die Frauen. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug einer der Männer der 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, während die 53-jährige Frau mit unflätigen Worten der Gossensprache beleidigt wurde. Anschließend entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Über die Verletzungen der 30-Jährigen liegen keine näheren Informationen vor. Eine Beschreibung der Männer liegt nicht vor, es ist lediglich bekannt, dass sie im Alter zwischen 25 und 35 gewesen seien. Auch deren Anzahl ist noch unklar.

Personen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Tathergang und zu den unbekannten Männern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

