FW Gangelt: Zwei neue Fahrzeuge zum Jubiläum

Gangelt-Birgden (ots)

In diesem Jahr besteht die Löscheinheit Birgden von der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Gangelt seit 125 Jahren. Dieses besondere Jubiläum wurde jetzt rund um das Feuerwehrgerätehaus in Birgden gefeiert.

Zuerst wurden die zwei neu in den Fuhrpark übernommenen Fahrzeuge durch Pfarrer Daniel Wenzel eingesegnet. Nachdem Bürgermeister Guido Willems zahlreiche Gäste, darunter unter anderem Bundestagsabgeordneter Wilfried Oellers, Landtagsabgeordneter Bernd Krückel, der stellvertretende Landrat des Kreises Heinsberg Erwin Dahlmanns und Ehrenbürgermeister Heinrich Aretz begrüßen konnte, blickte er in seiner Festansprache auf 125 Jahre Feuerwehr in Birgden zurück. Anschließend überreichte Bürgermeister Guido Willems stellvertretend für den Innenministers Herbert Reul die Ehrenurkunde des Landes Nordrhein-Westfalen. Danach erläuterte Bürgermeister Willems die Beschaffung der beiden Fahrzeuge und übergab die Schlüssel an den Leiter der Feuerwehr, Günter Paulzen. Günter Paulzen dankte der Löscheinheit Birgden für die jahrelange gute Zusammenarbeit und reichte die Fahrzeugschlüssel an den Löscheinheitsführer Leo Buchkremer weiter. Kreisbrandmeister Klaus Bodden gratulierte der Löscheinheit zu ihrem Jubiläum und überreichte ein Geschenk des Kreisfeuerwehrverbandes Heinsberg e.V.

Abends startete dann die Party richtig durch. Auf der NEW-Bühne hat die Band "BSF" für Stimmung gesorgt anschließend legte ein Live DJ auf.

Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich um zwei besondere Fahrzeuge: Das Löschgruppenfahrzeug (LF) 10 ersetzt das 20 Jahre alte Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W). Das Fahrzeug verunglückte im letzten August bei einer Einsatzfahrt und konnte nicht mehr repariert werden. Nach langer Suche konnte ein gebrauchtes Ersatzfahrzeug gefunden werden, dieses ist jetzt seit einigen Wochen im Einsatzdienst bei der Löscheinheit Birgden. Besonderheiten sind der Löschwassertank mit 1500 Liter Wasserinhalt und eine Hochdrucklöschanlage mit zwei Schnellangriffseinrichtungen im Aufbau. Während der Fahrt können sich 4 Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten ausstatten umso ein schnelles agieren zu ermöglichen. Beim zweiten Fahrzeug handelt es sich um den neuen Einsatzleitwagen (ELW) der Feuerwehr der Gemeinde Gangelt. Das bisher schon bei der Löscheinheit Birgden stationierte 15 Jahre alte Fahrzeug entsprach nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Nach einer längeren Planungs- und Bauphase konnte der neue Einsatzleitwagen rechtzeitig vor dem Fest abgeholt und übernommen werden. Zuvor wurde das Fahrzeug noch von der Firma Selectric aus Münster als Ausbauer des Einsatzleitwagens auf der Messe "Rescue112" in Dortmund vorgestellt. Der neue Einsatzleitwagen, ein modernes Fahrzeug auf Basis Mercedes-Benz Sprinter, ersetzt das bisherige, in die Jahre gekommene Modell. Er ist mit modernster Technik ausgestattet, die eine effektive Führung und Koordination von Einsätzen ermöglicht. "Wir sind sehr froh, dass wir diesen neuen ELW in unseren Fuhrpark aufnehmen können", sagte der Leiter der Feuerwehr Gangelt, Günter Paulzen. "Mit diesem Fahrzeug können wir unsere Einsatzbereitschaft weiter verbessern und unsere Aufgaben noch effizienter erledigen." Der Einsatzleitwagen dient der Führung und Koordination von taktischen Einheiten der Feuerwehr bei Einsätzen. Er ist mit Kommunikationsanlagen, EDV-Systemen und Kartenmaterial ausgestattet, um die Einsatzleitung zu unterstützen. Der ELW wird von einem speziell ausgebildeten Team besetzt, das für die Einsatzleitung und die Kommunikation mit der Leitstelle verantwortlich ist. Die Beschaffung des Einsatzleitwagens ist ein wichtiger Schritt für die Feuerwehr der Gemeinde Gangelt und ein Zeichen für die ständige Weiterentwicklung der Feuerwehr. Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass die Feuerwehr auch in Zukunft bestens für Einsätze gerüstet ist.

