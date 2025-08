POL-MA: Mannheim: Sachschaden in fünfstelliger Höhe nach Auffahrunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke

Heidelberg (ots) - Am Montag fuhr gegen 19 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem Transporter in die Unterführung, die von der B 37 in Richtung Gutleuthofweg führt. Dabei übersah der Fahrer mehrere Verkehrszeichen, welche auf die dort geltende Höhenbegrenzung hinweisen. So kam es, dass der Transporter mit dem Fahrzeugdach gegen die Decke der Unterführung stieß. Trotz ...

mehr