Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Haftbefehl am Überseehafen vollstreckt

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am gestrigen Abend einen 29- jährigen rumänischen Staatsangehörigen am Überseehafen in Rostock bei der Ausreise in Richtung Dänemark. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Hannover wegen Betruges vorlag. Der Mann soll gemeinschaftlich mit einer weiteren Person in einer Vielzahl von Fällen gewerbsmäßig gehandelt und für einen entstandenen Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro verantwortlich sein. Nach einer Richtervorführung beim Amtsgericht Rostock am heutigen Tag, verbrachten die Beamten die Person in die nächstgelegene JVA.

