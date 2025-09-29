PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ehrlicher Finder - Polizei sucht unbekannten Taxi-Gast

Augsburg (ots)

Bereich Augsburg - In der Zeit von Montag (08.09.2025) bis Freitag (26.09.2025) verlor ein unbekannter Fahrgast eines Taxiunternehmers offenbar einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich in einem Taxi.

Der ehrliche Finder gab das Bargeld bei der Polizei ab, in der Hoffnung, dass der Eigentümer ausfindig gemacht werden kann.

Die Polizei sucht nun den unbekannten Taxi-Gast. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

