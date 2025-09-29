Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Ehrlicher Finder - Polizei sucht unbekannten Taxi-Gast
Augsburg (ots)
Bereich Augsburg - In der Zeit von Montag (08.09.2025) bis Freitag (26.09.2025) verlor ein unbekannter Fahrgast eines Taxiunternehmers offenbar einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich in einem Taxi.
Der ehrliche Finder gab das Bargeld bei der Polizei ab, in der Hoffnung, dass der Eigentümer ausfindig gemacht werden kann.
Die Polizei sucht nun den unbekannten Taxi-Gast. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
