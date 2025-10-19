POL-LIP: Lage. Taschendiebe unterwegs

Lippe (ots) - (MK) Am Samstagmorgen gegen 02.20 Uhr wurde die Bewohnerin eines Wohnhauses in der Mozartstraße durch Geräusche an den Rollläden geweckt. Morgens stellte sie fest, dass ein Gitter eines Lichtschachtes im Garten lag. Ebenso war ein Fenstergitter eines Kellerfensters verbogen und die Fensterscheibe gerissen. Von weiterer Tatausführung wurde abgelassen, weil der Täter möglicherweise gestört wurde. ...

