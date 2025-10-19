POL-LIP: Lage. Taschendiebe unterwegs
Lippe (ots)
(MK) Eine Kundin eines Lebensmittelgeschäftes in der Langen Straße wurde am Samstag Opfer von Taschendieben. An der Kasse bemerkte die Kundin, dass während ihres Einkaufs ihre umgehängte Handtasche geöffnet und das Portemonnaie entwendet wurde. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.
