Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(MK) Am Samstagmorgen gegen 02.20 Uhr wurde die Bewohnerin eines Wohnhauses in der Mozartstraße durch Geräusche an den Rollläden geweckt. Morgens stellte sie fest, dass ein Gitter eines Lichtschachtes im Garten lag. Ebenso war ein Fenstergitter eines Kellerfensters verbogen und die Fensterscheibe gerissen. Von weiterer Tatausführung wurde abgelassen, weil der Täter möglicherweise gestört wurde. Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05231-6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

