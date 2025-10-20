POL-LIP: Detmold - Vahlhausen. Versuchter Einbruch in ein Gewächshaus.
Lippe (ots)
Ein unbekannter Täter versuchte am frühen Sonntagmorgen (19.10.2025) gegen 04:15 Uhr an der Blomberger Straße in Vahlhausen gewaltsam in ein Gewächshaus einzudringen. Der Versuch scheiterte. Es wurde nichts entwendet. Der Täter soll männlich und zwischen 20-30 Jahre alt gewesen sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.
