POL-LIP: Detmold - Vahlhausen. Versuchter Einbruch in ein Gewächshaus.

Lippe (ots) - (MK) Am Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr kam es in Schötmar in der Schloßstraße zu einem Einbruch in eine Bar. Die unbekannten Täter gelangten vermutlich über den Keller in die Räumlichkeiten der Bar, hebelten dort zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Darüber hinaus wurde ein Feuerlöscher in den Räumlichkeiten entleert. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter ...

