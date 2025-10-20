Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Kreis Lippe. Werkzeug sichergestellt - wem gehört es?

Lippe (ots)

Die Kriminalpolizei hat Werkzeug sichergestellt, bei dem es sich möglicherweise um Diebesgut handelt. Auf einzelnen Teilen haben die Besitzer Individualmerkmale ("DT02", "Heco" und "Ronny") angebracht, an denen die Werkzeuge wiedererkannt werden könnten. Bilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/183721

Wer Hinweise zur Herkunft der Werkzeuge geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell