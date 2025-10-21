POL-LIP: Lage. Einbruch in Kita-Büro.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagnachmittag (17.10.2025) und Montagmorgen (20.10.2025) drangen Unbekannte gewaltsam in die Büroräume einer Kindertagesstätte an der Lindenstraße ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen Computermonitor sowie eine geringe Menge Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Lippe bittet Zeugen, sich unter (05231) 6090 zu melden.
