PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Kita-Büro.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (17.10.2025) und Montagmorgen (20.10.2025) drangen Unbekannte gewaltsam in die Büroräume einer Kindertagesstätte an der Lindenstraße ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen Computermonitor sowie eine geringe Menge Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Lippe bittet Zeugen, sich unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren