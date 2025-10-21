POL-LIP: Lemgo. Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus.
Lippe (ots)
Zwischen Samstagnachmittag (18.10.2025) und Montagnachmittag (20.10.2025) drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Spiegelberg ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges im Bereich Spiegelberg beobachtet haben, sich unter (05231) 6090 zu melden.
