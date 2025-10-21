POL-LIP: Lemgo. Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Eine 34-jährige Leopoldshöherin verunfallte am Sonntagabend (19.10.2025) gegen 19:16 Uhr auf der Tunnelstraße in Fahrtrichtung Lipperreihe. Sie kam mit ihrem Audi A5 nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach, verursachte einen erheblichen Flurschaden und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Die Frau wurde leicht verletzt in ein ...

mehr