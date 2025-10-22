PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Stromkabeldiebstahl von Baustelle.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (20.-21.10.2025) rund 150 Meter Stromkabel von einer Baustelle an der Herberhauser Straße/Lemgoer Straße. Ein Elektriker der Stadt Detmold stellte fest, dass mehrere bereits verlegte Kabel der Straßenbeleuchtung abgetrennt worden waren. Die Täter transportierten die aus dem Boden ragenden Kabelreste vermutlich mit einem Kraftfahrzeug ab. Schadenshöhe: etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

