Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. E-Scooter-Fahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Ein 28-jähriger Bad Salzuflener wurde am Dienstagmorgen (21.10.2025) gegen 06:55 Uhr an der Herforder Straße schwer verletzt. Ein 64-jähriger Autofahrer bog mit seinem Opel Zafira nach links ab und übersah dabei den 28-Jährigen, der bei Grünlicht mit seinem E-Scooter den Fußgängerüberweg überquerte. Der junge Mann wurde im Einmündungsbereich erfasst und ins Klinikum gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

