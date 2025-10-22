POL-LIP: Bad Salzuflen. E-Scooter-Fahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt.
Lippe (ots)
Ein 28-jähriger Bad Salzuflener wurde am Dienstagmorgen (21.10.2025) gegen 06:55 Uhr an der Herforder Straße schwer verletzt. Ein 64-jähriger Autofahrer bog mit seinem Opel Zafira nach links ab und übersah dabei den 28-Jährigen, der bei Grünlicht mit seinem E-Scooter den Fußgängerüberweg überquerte. Der junge Mann wurde im Einmündungsbereich erfasst und ins Klinikum gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.
