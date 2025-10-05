POL-VK: Vermisste Marija Gogolja
Püttlingen (ots)
Frau Gogolja wurde von der Polizei wohlbehalten aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Alle personenbezogenen Daten sowie das veröffentlichte Foto sind zu löschen.
