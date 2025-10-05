POL-VK: Vermisste Marija Gogolja

Heusweiler (ots) - Am Donnerstag, den 02.10.2025, ereignete sich gegen 09:50 Uhr im Bereich der Sparkassenfiliale in Heusweiler ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Audi mit Saarbrücker Kreiskennung und einem Opel. Der Fahrer des Opel missachtete den Vorrang des durchgehend Verkehrs auf der Straße Auf Jungs Wies und stieß mit dem Audi zusammen. Der Fahrer des Opel entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der ...

