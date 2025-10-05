PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisste 79-jährige Marija Gogolja

66346 Püttlingen (ots)

Die 79-jährige Marija Gogolja wird seit dem gestrigen Samstagabend gegen 19:45 Uhr vermisst. Sie ist derzeit auf Grund ihrer fortgeschrittenen Demenz in einem Pflegeheim in Püttlingen in der Bahnhofstraße 53 untergebracht. Frau Gogolja ist orientierungslos. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Leggins, einem schwarzen Pullover mit dem Aufdruck eines Gesichtes auf der Vorderseite und trägt Hausschuhe. Frau Gogolja ist ca. 155 bis 165 cm groß und sehr hager. Sie hat mittellange, graue Haare, die zum Zopf gebunden sind. Sie spricht deutsch mit kroatischem Akzent. Frau Gogolja ist zu Fuß unterwegs und kann im gesamten Raum Püttlingen, Köllerbach und Völklingen unterwegs sein Alle bisher von der Polizei und Feuerwehr durchgeführten Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden von Frau Gogolja. Die Polizeiinspektion bittet um ihre Mithilfe. Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten können sie telefonisch bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 0698982020 oder per email auf die Adresse pi-vk-wsd@polizei.slpol.de geben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 08:57

    POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Heusweiler

    Heusweiler (ots) - Am Donnerstag, den 02.10.2025, ereignete sich gegen 09:50 Uhr im Bereich der Sparkassenfiliale in Heusweiler ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Audi mit Saarbrücker Kreiskennung und einem Opel. Der Fahrer des Opel missachtete den Vorrang des durchgehend Verkehrs auf der Straße Auf Jungs Wies und stieß mit dem Audi zusammen. Der Fahrer des Opel entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 16:00

    POL-VK: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

    Völklingen (ots) - Gegen 12:10 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr Moltkestraße/Danziger Straße/Gatterstraße eine Verkehrsunfallflucht. Nachdem eine 56-jährige Frau mit ihrem grauen Ford Ecosport in den Kreisverkehr eingefahren war kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen silbernen PKW, der seinerseits mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Kühlweinstraße in den Kreisverkehr einfuhr. Der Wagen der ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:18

    POL-VK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB 620

    Völklingen (ots) - Am 27.9.25 kam es auf der BAB 620 circa 1000 Meter vor der Anschlussstelle Gersweiler aus Richtung Völklingen kommend zu einem Verkehrsunfall. Einem 20-jährigen Mann aus Püttlingen platzte während der Fahrt ein Reifen, wodurch er die Kontrolle über seinen Toyota Yaris verlor. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab kollidierte anschließend mit der Leitplanke, welche über mehrere Meter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren