Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisste 79-jährige Marija Gogolja

66346 Püttlingen (ots)

Die 79-jährige Marija Gogolja wird seit dem gestrigen Samstagabend gegen 19:45 Uhr vermisst. Sie ist derzeit auf Grund ihrer fortgeschrittenen Demenz in einem Pflegeheim in Püttlingen in der Bahnhofstraße 53 untergebracht. Frau Gogolja ist orientierungslos. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Leggins, einem schwarzen Pullover mit dem Aufdruck eines Gesichtes auf der Vorderseite und trägt Hausschuhe. Frau Gogolja ist ca. 155 bis 165 cm groß und sehr hager. Sie hat mittellange, graue Haare, die zum Zopf gebunden sind. Sie spricht deutsch mit kroatischem Akzent. Frau Gogolja ist zu Fuß unterwegs und kann im gesamten Raum Püttlingen, Köllerbach und Völklingen unterwegs sein Alle bisher von der Polizei und Feuerwehr durchgeführten Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden von Frau Gogolja. Die Polizeiinspektion bittet um ihre Mithilfe. Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten können sie telefonisch bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 0698982020 oder per email auf die Adresse pi-vk-wsd@polizei.slpol.de geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell