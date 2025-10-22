Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Autofahrerin kollidiert unter Alkoholeinfluss mit geparktem Fahrzeug.

Lippe (ots)

Eine 33-jährige Bad Salzuflerin kollidierte am Mittwoch (22.10.2025) gegen 00:15 Uhr in der Ahornstraße mit einem geparkten BMW. Die Frau fuhr die Pohlmannstraße in Richtung Ahornstraße und übersah das am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeug. Ihr VW Golf wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 33-Jährige vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Da sie keinen Atemalkoholtest durchführen konnte, wurde ihr auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Etwa 6.000 Euro verursachte die Frau.

