PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Autofahrerin kollidiert unter Alkoholeinfluss mit geparktem Fahrzeug.

Lippe (ots)

Eine 33-jährige Bad Salzuflerin kollidierte am Mittwoch (22.10.2025) gegen 00:15 Uhr in der Ahornstraße mit einem geparkten BMW. Die Frau fuhr die Pohlmannstraße in Richtung Ahornstraße und übersah das am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeug. Ihr VW Golf wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 33-Jährige vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Da sie keinen Atemalkoholtest durchführen konnte, wurde ihr auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Etwa 6.000 Euro verursachte die Frau.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 11:02

    POL-LIP: Detmold. Einbruch in Imbisswagen.

    Lippe (ots) - Zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag (19.-21.10.2025) brachen unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbisswagen an der Felix-Fechenbach-Straße ein. Sie entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld, eine Stange Zigaretten sowie ein Tablet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: 05231 / 609-5050 Fax: 05231 / 609-5095 ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:01

    POL-LIP: Bad Salzuflen. E-Scooter-Fahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Ein 28-jähriger Bad Salzuflener wurde am Dienstagmorgen (21.10.2025) gegen 06:55 Uhr an der Herforder Straße schwer verletzt. Ein 64-jähriger Autofahrer bog mit seinem Opel Zafira nach links ab und übersah dabei den 28-Jährigen, der bei Grünlicht mit seinem E-Scooter den Fußgängerüberweg überquerte. Der junge Mann wurde im Einmündungsbereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren