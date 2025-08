Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten in der Nacht zum Samstag am Bahnübergang Tullastraße eine Metallschranke aus der Verankerung gerissen und sie auf die Bahngleise geworfen. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Speyer (06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

