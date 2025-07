POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.07.2025

Goslar (ots) - -Einbruch in Garagenkomplex mit entwendeten E-Bikes- Am 11. Juli 2024 wurde in den frühen Morgenstunden in einen Garagenkomplex in der Bismarckstraße in Goslar eingebrochen. Die Täter entwendeten aus den Räumlichkeiten zwei hochwertige E-Bikes. Aufgrund des hohen Wiedererkennungswertes der Fahrräder konnten diese zunächst in der Feldmark bei Harlingerode festgestellt werden. Im Rahmen der ...

