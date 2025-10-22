Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Radfahrer bei Überholmanöver schwer verletzt - weißer Fiat Punto flüchtig.

Lippe (ots)

Ein 50-jähriger Detmolder wurde am Dienstagmorgen (21.10.2025) gegen 07:50 Uhr auf der Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Pivitsheide, im Bereich vor der Einmündung Niedernfeldweg, schwer verletzt. Der Radfahrer signalisierte per Handzeichen, die Fahrbahnseite wechseln zu wollen. Ein nachfolgender Autofahrer setzte in diesem Moment zum Überholen an und touchierte den Radfahrer. Der 50-Jährige stürzte und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Fiat Punto entfernte sich unerlaubt in Richtung Pivitsheide. Der Unfallverursacher und Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Detmold unter (05231) 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell