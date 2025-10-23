Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Radfahrer nach Abbiegeunfall verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag (22.11.2025) gegen 10:30 Uhr ereignete sich am Kattenbrink in Höhe der Einmündung zur Brandenburger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Pedelec-Fahrer wurde verletzt.

Ein 65-jähriger Bad Salzuflener befuhr mit seinem Audi den Kattenbrink in Richtung Industriestraße. Unmittelbar vor ihm fuhr der 32-Jährige mit seinem Pedelec in gleicher Richtung. Als der Autofahrer auf Höhe der Brandenburger Straße zum Überholen ansetzte, bog der Radfahrer gleichzeitig nach links ab. Er hatte das Überholmanöver nicht bemerkt. Bei der Kollision erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen. Er entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch schnell ermittelt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 900 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

