POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Lothe. Inspektionskamera gefunden - Polizei sucht Eigentümer.

Am Samstagnachmittag (14.09.2025) fand ein aufmerksamer Bürger gegen 05:30 Uhr in der Niesetalstraße eine hochwertige Inspektionskamera der Marke Wöhler (Typ: VIS 350). Die Spezialkamera wurde bei der Polizei als Fundsache abgegeben. Die Beamten vermuten, dass das Gerät möglicherweise aus einem Diebstahl stammt.

Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer der Kamera. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

