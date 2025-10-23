PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Lothe. Inspektionskamera gefunden - Polizei sucht Eigentümer.

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Lothe. Inspektionskamera gefunden - Polizei sucht Eigentümer.
  • Bild-Infos
  • Download

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (14.09.2025) fand ein aufmerksamer Bürger gegen 05:30 Uhr in der Niesetalstraße eine hochwertige Inspektionskamera der Marke Wöhler (Typ: VIS 350). Die Spezialkamera wurde bei der Polizei als Fundsache abgegeben. Die Beamten vermuten, dass das Gerät möglicherweise aus einem Diebstahl stammt.

Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer der Kamera. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 10:31

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Radfahrer nach Abbiegeunfall verletzt.

    Lippe (ots) - Am Mittwochvormittag (22.11.2025) gegen 10:30 Uhr ereignete sich am Kattenbrink in Höhe der Einmündung zur Brandenburger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Pedelec-Fahrer wurde verletzt. Ein 65-jähriger Bad Salzuflener befuhr mit seinem Audi den Kattenbrink in Richtung Industriestraße. Unmittelbar vor ihm fuhr der 32-Jährige mit seinem ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:25

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Verkehrskontrolle auf der B1: Zahlreiche Verstöße geahndet.

    Lippe (ots) - Am Mittwoch (22.10.2025) führte die Kreispolizeibehörde Lippe zwischen 13 und 20 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der B1 durch. Kontrolliert wurde im Bereich der Parkplätze auf Höhe der Abfahrt Belle. Die Beamten stellten insgesamt 26 Verstöße fest, darunter: - Drei Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - Zwei Verstöße gegen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren