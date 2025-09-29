Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfall mit junger Fahrradfahrerin - Pkw flüchtet

Meinerzhagen (ots)

Nach einem Unfall am Freitag (26. September) gegen 17.45 Uhr auf der Volmestraße sucht die Polizei nach den Beteiligten. Eine Zeugin beobachtete, wie ein etwa 13- oder 14-jähriges Mädchen, ihr Fahrrad schiebend, in Höhe der Haltestelle Ölmühle die Straße überquerte. Ein Pkw mit Siegener Kennzeichen erfasste das Vorderrad. Das Kind stürzte auf die Straße. Der Fahrer setzte die Fahrt in Richtung Meinerzhagen fort, ohne zu bremsen. Mehrere Verkehrsteilnehmer eilten zu Hilfe. Das Mädchen setzte sich aufs Fahrrad und fuhr in Richtung Grünenbecker Weg davon. Die Polizei bittet nun das Mädchen, weitere Zeugen sowie den Fahrer des Pkw, sich zu melden. Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelt es sich um einen türkisblauen Golf IV mit Siegener Kennzeichen. (cris)

