Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Streit mit Pfefferspray
Halver (ots)
Vor einer Gaststätte an der Bahnhofstraße kam es am Sonntagmorgen kurz vor 1 Uhr zu einem Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Ein 38-jähriger Mann griff zu Pfefferspray und setzte es gegen seinen 43-jährigen Gegner ein. Die Polizei ermittelt wegen gegenseitiger Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell