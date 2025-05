Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Männliche Persongruppe skandiert rechte Parolen am Bernsteinsee

Ribnitz-Damgarten (LK VR) (ots)

Am Abend des 29.05.2025 erreichte die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Notruf, in dem durch Zeugen mitgeteilt wurde, dass sich eine größere Jugendgruppe vom Bernsteinsee in Körkwitz in Richtung Ribnitz-Damgarten bewegt und dabei mehrfach verfassungsfeindliche Parolen ruft. Weiterhin soll aus der Gruppe heraus auch Pyrotechnik gezündet worden sein. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort bestätigten mehrere Zeugen diesen Sachverhalt und konnten bei der Befragung die Abgangsrichtung und eine genaue Täterbeschreibung mitteilen. Bei der anschließenden Absuche im Umfeld konnte eine vierköpfige starke alkoholisierte Personengruppe, auf die die zuvor Beschreibung zutraf, angetroffen und namhaft gemacht werden. Bei den Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige im Alter von 20 - 22 Jahren. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen wurde eingeleitet. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeinspektion Anklam hat die Ermittlungen übernommen. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

