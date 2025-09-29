PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Kita

Nachrodt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde versucht, in die Awo-Kindertagesstätte an der Geschwister-Scholl-Straße einzubrechen. Die Polizei dokumentierte Hebelspuren an einer Tür. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 11:49

    POL-MK: Streit mit Pfefferspray

    Halver (ots) - Vor einer Gaststätte an der Bahnhofstraße kam es am Sonntagmorgen kurz vor 1 Uhr zu einem Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Ein 38-jähriger Mann griff zu Pfefferspray und setzte es gegen seinen 43-jährigen Gegner ein. Die Polizei ermittelt wegen gegenseitiger Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:36

    POL-MK: Taschendiebe - Versuchter Einbruch

    Hemer (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht zum Freitag Zugang zu einem an der Fichtestraße geparkten Wohnmobil verschafft. Sie versuchten zunächst, gewaltsam eine Tür aufzubrechen, was misslang. Anschließend gelangten sie über ein aufgehebeltes Fenster in das Fahrzeug. Gestohlen wurde nach Angaben der Betroffenen nichts. Taschendiebe haben am Wochenende in Hemer zugegriffen. Eine 69-jährige Frau meldete sich ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 11:34

    POL-MK: Feuer - Handtaschenraub - Einbruch - Streit mit Holzlatte und anderes

    Menden (ots) - Am Freitagmorgen löschte die Feuerwehr ein Feuer am Lagerplatz für Grünschnitt In den Liethen. Eine Mitarbeiterin der Stadt bemerkte gegen 8.30 Uhr Rauch und rief die Feuerwehr. Nach dem derzeitigen Stand wurde Asche in das Buschwerk geworfen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Einer 21-jährigen Frau wurde am Sonntag gegen 1.30 Uhr vor einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren