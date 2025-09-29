PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lkw-Teile demontiert - Parkscheinautomat beschädigt

Altena (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Freitag an einem an der Nettestraße abgestellten Lkw zu schaffen gemacht. Sie demontierten die Heckklappe sowie eine seitliche Abdeckung des Mercedes Benz Atego Kippers. Zwischen dem 18. September und Freitagmorgen vergangener Woche wurde versucht, einen Parkscheinautomaten an der Lenneuferstraße aufzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht an das Geldfach, richteten jedoch Schaden an. (cris)

