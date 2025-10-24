Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Autofahrerin verursacht zwei Unfälle und flüchtet.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (23.10.2025) verursachte eine 68-jährige Detmolderin vermutlich unter Alkoholeinfluss zwei Verkehrsunfälle im Detmolder Stadtgebiet und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Gegen 21:10 Uhr fuhr die Seniorin zunächst im Bereich Bielefelder Straße/Hermannstraße mit ihrem Pkw in einen Busch. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort. Gegen 21:30 Uhr kam es dann an der Kreuzung Paulinenstraße/Lagesche Straße zu einem weiteren Zusammenstoß: Die 68-Jährige fuhr an der grünen Lichtzeichenanlage plötzlich rückwärts und prallte gegen den Mercedes einer 38-jährigen Detmolderin, die hinter ihr wartete. Anschließend flüchtete die Unfallverursacherin erneut von der Unfallstelle. Die Geschädigte folgte der Flüchtenden bis zu deren Wohnanschrift an der Lageschen Straße. Alarmierte Polizeibeamte trafen die Unfallverursacherin dort an. Da sie augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen. Der Führerschein der Detmolderin wurde sichergestellt und ihr das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. An den beteiligten Fahrzeugen und dem beschädigten Buschwerk entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

