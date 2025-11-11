PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Säugling ausgesetzt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Schildesche

Nachdem am Samstag, 04.10.2025, ein Säugling im Schildescher Park gefunden worden war, fehlt von den Eltern nach wie vor jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.

Ermittlungen hinsichtlich der Mutter oder der Person, die den Säugling abgelegt hatte, führten bislang nicht zum Erfolg. Die Kriminalpolizei geht nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe, bei der Suche.

Der Säugling, der vermutlich Anfang Oktober 2025 zur Welt gebracht und dann ausgesetzt worden ist, befindet sich derzeit in einer Pflegefamilie. Das Jugendamt Bielefeld hat mittlerweile einen Vormund bestimmt, der die Interessen des Kindes vertritt.

Die Polizei fragt: Wer kennt eine Frau, die bis vor kurzem schwanger war oder bei der eine Schwangerschaft vermutet wurde, die nun aber kein Baby vorzuweisen hat? Wem ist eine Frau aufgefallen, die sich auffällig gekleidet hat, um möglicherweise eine Schwangerschaft zu vertuschen? Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Handtüchern/Decken oder deren Herkunft geben?

Zeugen, die am Samstagabend den 04.10.2025 im Schildescher Park, im Bereich der Straße "Im Bracksiek" Beobachtungen gemacht haben, wie z.B. eine Person ein Bündel Decken bei sich trug, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter 0521- 545 0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

