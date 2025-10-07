Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (339/2025) Im Vorfeld des 2. Jahrestages des Hamas-Überfalls: Fahrbahn mit Parole beschmiert, Polizei in Göttingen stellt Personalien von vier Personen fest

Göttingen (ots)

Göttingen, Gotmarstraße

Montag, 6. Oktober 2025, gegen 21.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Die Polizei in Göttingen hat am Abend vor dem 2. Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel in der unmittelbaren Innenstadt die Personalien von zwei Frauen und zwei Männern festgestellt, die nach derzeitigem Stand mit Kreide die Parole "Free Gaza" auf die Fahrbahn der Gotmarstraße geschrieben haben. Die Gruppe war zuvor einer Funkstreife wegen ihres Handelns aufgefallen.

Auch wenn durch die Schmiererei offensichtlich kein Sachschaden entstanden ist und auch die Parole inhaltlich keinen Straftatbestand erfüllt, wurde die Gruppe angesichts der aktuellen Zunahme an Sachbeschädigungen mit Bezug Nahost-Konflikt von den Beamten einer Überprüfung unterzogen.

Im Anschluss an die Feststellung der Personalien konnten die Frauen und Männer im Alter zwischen 22 und 28 Jahren ihren Weg fortsetzen.

