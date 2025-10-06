Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (338/2025) Bar in der Göttinger Innenstadt mit Hakenkreuzen beschmiert - Staatsschutz ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Barfüßerstraße

Nacht zu Sonntag, 5. Oktober 2025

GÖTTINGEN (jk) - Mutmaßlich in der Nacht zu Sonntag (05.10.25) haben Unbekannte die Außenbestuhlung, Wände und auch Fenster einer Bar im "Börner Viertel" an der Göttinger Barfüßerstraße mit insgesamt dreizehn Hakenkreuzen beschmiert. Von dem oder den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Das Staatschutzkommissariat hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen.

Die verbotenen Symbole hatten eine Größe von 20 bis 80 cm und waren mittels weißer Farbe aufgemalt. Zur Höhe des verursachten Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

Eine Passantin entdeckte die Tat am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr und informierte die Polizei.

Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag im Bereich des "Börner Viertel" verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell