Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (335/2025) Diebstahl zweier E-Bikes aus Hauseingang in Hann. Münden - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Fritz-Michalski-Straße

Nacht vom 24. auf den 25. September 2025

HANN. MÜNDEN (ab) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (25.09.25) in der Fritz-Michalski-Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) zwei hochwertige E-Bikes aus dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses entwendet (FOTO). Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 10.000 EUR.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Mittwochabend (21.00 Uhr) und Donnerstagmorgen (06.50 Uhr) Zutritt zum Hauseingang. Dort hebelten sie die Eingangstür auf und entwendeten zwei dort abgestellte E-Bikes. Am Türschließblech konnten die Beamten mehrere Hebelmarken feststellen.

Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um zwei E-Mountainbikes der Marke "HAIBIKE": zum einen um ein graues mit neongelber Schwinge am Hinterrad, roten Applikationen am vorderen Rahmen und hellblauer Klingel. Das andere Bike ist durchgängig schwarz lackiert, verfügt über eine goldene vordere Federgabel und ebenfalls über eine hellblaue Klingel.

Erste Zeugenhinweise konkretisieren den mutmaßlichen Tatzeitraum auf 22.55 Uhr. Demnach will ein Zeuge am Mittwochabend drei Personen beobachtet haben, die aus der Innenstadt kommend in Richtung des betroffenen Wohnhauses liefen. Diese Angaben, so wie der Verbleib der gestohlenen E-Bikes, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Geschädigte entdeckte den Diebstahl am Donnerstagmorgen und informierte die Polizei. Weiterführende Hinweise auf mögliche Tatverdächtige konnten bislang nicht erlangt werden. Eine Fahndung nach den gestohlenen Rädern verlief bislang ohne Ergebnis.

Die Polizei Hann. Münden bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Beobachtungen in der Fritz-Michalski-Straße gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern bzw. zum Verbleib der E-Bikes geben können, sich unter der Telefonnummer 05541/ 951-0 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell