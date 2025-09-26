Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (332/2025) Attacke in Bovender ALDI-Filiale: Kassiererinnen von aggressivem Ladendieb und Komplizin angegriffen und verletzt, Täter flüchten mit Fahrzeug, Polizei sucht Zeugen!

Göttingen (ots)

Bovenden, Göttinger Straße

Dienstag, 23.09.2025, gegen 17.55 Uhr

BOVENDER (jk) - Ein brutaler Ladendieb und seine Komplizin haben am frühen Dienstagabend (23.09.25) in der ALDI-Filiale in Bovenden (Landkreis Göttingen) zwei Kassiererinnen angegriffen und verletzt. Der Kassenbereich des Geschäftes wurde während des Übergriffs verwüstet. Die Filiale musste daraufhin zwei Stunden früher schließen.

Der unbekannte Angreifer und seine Begleiterin konnten noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei mit einem Fahrzeug flüchten. Zu dem Wagen liegen bislang keinerlei Erkenntnisse vor. Weder Fabrikat, noch Farbe oder Kennzeichen sind bekannt.

Zeugen dringend gesucht!

Bei den weiteren Ermittlungen wegen Räuberischen Diebstahls ist die Polizei dringend auf Zeugen angewiesen. Von besonderem Interesse sind für die Ermittler insbesondere die Beobachtungen eines unbekannten Kunden, der die Täter noch ein Stück verfolgt und in diesem Zuge von dem männlichen Dieb weggestoßen worden sein soll. Der vermutlich wichtige Zeuge wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 melden.

Diebesgut eingesteckt

Ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge, hatten der unbekannte Mann und die Frau im Markt mehrere Gegenstände in ihre Taschen gesteckt. Das Duo gehörte offenbar zu einer Gruppe weiterer mutmaßlicher Ladendiebe, die sich ebenfalls verdächtig in dem Markt verhielten, diesen aber vermutlich aufgrund angenommener Entdeckung durch das Personal ohne Beute wieder verließen.

Mitarbeiterinnen attackiert und verletzt

Eine Mitarbeiterin sprach den verbliebenen Dieb und die Mittäterin etwa gegen 17.55 Uhr an der Kasse auf das Diebesgut an. Daraufhin reagierte der etwa 40 Jahre alte Täter sofort aggressiv und warf einen Teil der gestohlenen Sachen auf den Boden. Zusammen mit seiner mutmaßlich gleichaltrigen Komplizin griff er die Marktmitarbeiterin und deren Kollegin brutal an und schlug auf sie ein. Danach ergriffen die beiden Tatverdächtigen die Flucht.

Bei der Attacke wurden die 31 und 42 Jahre alten Angestellten teilweise mit Lebensmitteln beschmiert. Aufgrund der erlittenen Verletzungen konnten sie ihre Arbeit anschließend nicht mehr fortsetzen und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Der Kassenbereich wurde bei der körperlichen Auseinandersetzung verwüstet und zum Teil beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in noch unbekannter Höhe.

Täterbeschreibungen:

1.) Männlich, ca. 175 cm groß, etwa 40 Jahre alt, stämmig, runde, dicke Nase, rundes Gesicht, schwarze, schulterlange Haare, bekleidet mit enger, heller Jacke mit grünem Muster (ähnlich Camouflage). 2.) Weibliche Komplizin: ca. 170 cm groß, etwa 40 Jahre alt, stämmig, ursprünglich dunkle, schulterlange Haare (waren blond oder grau gefärbt, dunkler Ansatz deutlich erkennbar), bekleidet mit weißer Jacke, weißen Jeans und weißen Sneakern mit Keilabsatz.

Die Polizei Göttingen bittet Zeugen des Vorfalls und auch andere Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Täterpärchen, ihrem Fluchtfahrzeug oder sonst Hinweise geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

