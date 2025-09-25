Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (331/2025) Dringend gesuchter Dialyse-Patient aus Göttingen nach Hinweis in Witzenhausen angetroffen - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/WITZENHAUSEN (jk) - Ein seit dem 16. September per Öffentlichkeitsfahndung dringend gesuchter Dialyse-Patient aus Göttingen (wir berichteten), ist am Donnerstag (25.09.25) nach einem Hinweis wohlbehalten in einer Wohnung im nordhessischen Witzenhausen angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 75-Jährigen ist damit eingestellt. Die Pressemitteilung (Nr. 318 vom 16.09.25) mit dem Bild des Vermissten wurde soeben aus dem Presseportal entfernt.

Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die die Suche nach dem Mann unterstützt haben.

