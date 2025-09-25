Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (330/2025) "ECHO", "ZERO", "TREK" - Vielzahl an Graffiti-Schmierereien in Duderstadt, Täter unbekannt, Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Duderstadt, Sachsenring, Westerstieg, Sackstraße, Hinter der Mauer, Auf dem Graben Mutmaßlich Nacht zu Samstag, 20. September 2025

DUDERSTADT (jk) - Eine Vielzahl an Farbschmierereien am Einkaufszentrum "Feilenfabrik" sowie auch in der Duderstädter Innenstadt beschäftigt derzeit die dortige Polizei.

Zwischen dem 19. und 22. September, hauptsächlich wohl aber in der Nacht zum 20. September (Samstag), so der aktuelle Stand, schmierten Unbekannte u. a. die Tags "Echo", "Zero" und "Trek" in verschiedenen Farben auf mehrere Werbetafeln, Wände, in Unterführungen, an Bushäuschen und diverse andere Objekte und verursachten Sachschäden in bislang unbekannter Höhe.

Allein im Bereich Sachsenring/ZOB und der Sackstraße zählten die aufnehmenden Beamten über 30 der bunten Schmierereien.

Das Polizeikommissariat Duderstadt ermittelt und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher werden unter der 05527/8461-0 entgegengenommen.

