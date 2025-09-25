Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (328/2025) Unbekannte stehlen E-Scooter am Bahnhof in Hann. Münden - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Adam von Trott zu Solz-Platz Dienstag, 16. September 2025, zwischen 07.30 bis 12.15 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Am Bahnhof von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am Vormittag des 16. September (Dienstag) einen blau-schwarzen E-Scooter vom Typ "Xiaomi MI Scooter 3 GE" im Wert von rund 300 Euro gestohlen.

Auffällig an dem Elektrokleinstfahrzeug sind die weißen Aufschriften "Sally" an der Lenkerstange sowie "Maibach" an den Seiten. Ein Versicherungskennzeichen ist nicht vorhanden.

Der Diebstahl hat sich gegenwärtigen Ermittlungen zufolge in der Zeit zwischen 07.30 und 12.15 Uhr ereignet.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell