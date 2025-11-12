Polizei Bielefeld

POL-BI: Hochwertige Handtaschen gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Samstagabend, 08.11.2025, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Am Steinbrink ein. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten die Einbrecher zwischen 20:05 Uhr und 20:10 Uhr auf das Grundstück an der Straße Am Steinbrink, in Höhe Im Buchenwalde. Sie brachen ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen und lösten einen Alarm aus. Sie entwendeten drei hochpreisige Handtaschen und flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell