PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Hochwertige Handtaschen gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Samstagabend, 08.11.2025, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Am Steinbrink ein. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten die Einbrecher zwischen 20:05 Uhr und 20:10 Uhr auf das Grundstück an der Straße Am Steinbrink, in Höhe Im Buchenwalde. Sie brachen ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen und lösten einen Alarm aus. Sie entwendeten drei hochpreisige Handtaschen und flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 08:45

    POL-BI: Diebstahl am Altglas Container

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stieghorst- Ein Unbekannter auf einem Fahrrad stahl am Montag, 10.11.2025, aus einem geparkten PKW eine Handtasche. Eine 75-jährige PKW-Fahrerin stand mit ihrem Ford Kuga an dem Altglas Container an der Stieghorster Straße, nahe der Allensteiner Straße. Während sie gegen 11:10 Uhr aus dem Kofferraum Altglas in den Container war, nutzte dies ein Dieb. Der Mann griff ihre im offenen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 12:34

    POL-BI: Juwelier Verkäufer abgelenkt

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brackwede - Die Polizei sucht zwei Frauen, die am Freitag, 07.11.2025, einen Ohrring in einem Brackweder Schmuckgeschäft erbeutet haben. Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr hielten sich zwei Frauen in dem Juweliergeschäft an der Hauptstraße, in Nähe der Einmündung der Germanenstraße, auf. Während sich eine von dem anwesenden Verkäufer beraten ließ, gelang es der anderen, unbemerkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren