PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Pizzeria.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagabend (09.11.2025) und Dienstagnachmittag (11.11.2025) drangen unbekannte Täter in eine Pizzeria an der Hornschen Straße ein. Im Inneren verwüsteten sie große Teile des Mobiliars und der Kücheneinrichtung, rissen Lampen aus der Decke und beschädigten einen Fernseher. Zudem entwendeten sie Bargeld und eine Küchenmaschine. Das Kriminalkommissariat 2 führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 13:32

    POL-LIP: Detmold. Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Sichtbarkeit.

    Lippe (ots) - Am Dienstagmorgen (11.11.2025) führte die Kreispolizeibehörde Lippe im Bereich der Detmolder Innenstadt Schwerpunktkontrollen zur Beleuchtung an Fahrrädern und E Scootern durch. Im Rahmen des Einsatzes überprüften Einsatzkräfte zahlreiche Verkehrsteilnehmende. Insgesamt wurden 27 Verwarnungsgelder, überwiegend wegen mangelhafter Beleuchtung, ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:07

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Raubüberfall auf Tankstelle.

    Lippe (ots) - Ein unbekannter Täter überfiel am Dienstagmorgen (11.11.2025) gegen 06:55 Uhr eine Tankstelle am Gröchteweg. Der Täter wird auf etwa 1,85 m geschätzt, war schwarz gekleidet und sprach Deutsch mit Akzent. Trotz Fahndung konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus; die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 2 dauern an. Zeugen melden sich bitte unter (05231) 6090. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren