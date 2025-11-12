Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Pizzeria.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagabend (09.11.2025) und Dienstagnachmittag (11.11.2025) drangen unbekannte Täter in eine Pizzeria an der Hornschen Straße ein. Im Inneren verwüsteten sie große Teile des Mobiliars und der Kücheneinrichtung, rissen Lampen aus der Decke und beschädigten einen Fernseher. Zudem entwendeten sie Bargeld und eine Küchenmaschine. Das Kriminalkommissariat 2 führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

