POL-LIP: Bad Salzuflen. Raubüberfall auf Tankstelle.
Lippe (ots)
Ein unbekannter Täter überfiel am Dienstagmorgen (11.11.2025) gegen 06:55 Uhr eine Tankstelle am Gröchteweg. Der Täter wird auf etwa 1,85 m geschätzt, war schwarz gekleidet und sprach Deutsch mit Akzent. Trotz Fahndung konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus; die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 2 dauern an. Zeugen melden sich bitte unter (05231) 6090.
