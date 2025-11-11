POL-LIP: Bad Salzuflen. Raubüberfall auf Tankstelle.

Lippe (ots) - Am Montag (10.11.2025) wurde an einer Toilette des Rudolph-Brandes-Gymnasiums eine Amokdrohung für den 11.11.2025 entdeckt. Ein Schüler meldete den Fund der Schulleitung, die sofort die Polizei informierte. Ein 15-jähriger Schüler aus Bad Salzuflen gestand inzwischen, die Drohung geschrieben zu haben, um von einem anderen Fehlverhalten abzulenken. ...

