Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Raubüberfall auf Tankstelle.

Lippe (ots)

Ein unbekannter Täter überfiel am Dienstagmorgen (11.11.2025) gegen 06:55 Uhr eine Tankstelle am Gröchteweg. Der Täter wird auf etwa 1,85 m geschätzt, war schwarz gekleidet und sprach Deutsch mit Akzent. Trotz Fahndung konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Die Polizei wertet Videoaufnahmen aus; die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 2 dauern an. Zeugen melden sich bitte unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

  • 11.11.2025 – 12:47

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Polizei ermittelt nach Drohung an Gymnasium.

    Lippe (ots) - Am Montag (10.11.2025) wurde an einer Toilette des Rudolph-Brandes-Gymnasiums eine Amokdrohung für den 11.11.2025 entdeckt. Ein Schüler meldete den Fund der Schulleitung, die sofort die Polizei informierte. Ein 15-jähriger Schüler aus Bad Salzuflen gestand inzwischen, die Drohung geschrieben zu haben, um von einem anderen Fehlverhalten abzulenken. ...

  • 11.11.2025 – 12:39

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Polizei kontrolliert Handyverstöße im Straßenverkehr.

    Lippe (ots) - Am 06.11.2025 führte die Polizei in Bad Salzuflen im Rahmen des Sondereinsatzes "Focus on mobil devices" gezielte Verkehrskontrollen durch. Zwischen 10 und 18 Uhr überprüften Einsatzkräfte an mehreren Stellen im Stadtgebiet Verkehrsteilnehmende auf die verbotene Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten ...

