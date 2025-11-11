PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Nachtrag: Versuchter Raub in Detmold - Täterbeschreibung und Fluchtrichtung.

Lippe (ots)

Nach dem versuchten Raub am 08.11.2025 in der Benekestraße liegen nun Hinweise zu den Tätern und deren Fluchtrichtung vor.

Die beiden unbekannten Männer flüchteten nach der Tat zu Fuß in Richtung Palaisstraße. Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

   - männlich, ca. 20-25 Jahre, über 1,80 m groß, schlank, blonde 
     Haare, helle Jeans

2. Person:

   - männlich, ca. 20-25 Jahre, ca. 1,65-1,75 m groß, dunkel 
     gekleidet, volles, dunkles Haar

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Die erste Meldung finden Sie unter folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6154259

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

