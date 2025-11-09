PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Raub

Lippe (ots)

Am 08.11.2025 versuchten zwei unbekannte Männer die Melderin sowie eine weitere Begleitperson zu überfallen. Im Bereich der Benekestraße in Detmold wurden die beiden Frauen von unbekannten Männern aufgefordert ihre Wertgegenstände herauszugeben. Da beide Frauen auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstätte keine entsprechenden Wertgegenstände bei sich trugen entfernten sich die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung ohne ihr Ziel zu erreichen. Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat in Detmold geführt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

