Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Lippe (ots)

Am 05.11.2025 wurde der Polizei in Detmold eine Sachbeschädigung gemeldet. In der vergangenen Woche beschmierten unbekannte Täter Teile der Straße Am Vietberg in Detmold mit Graffiti. Die Täter nutzen dazu bunte Farbe und beschmierten die Teerdecke unter anderem auch mit einem Hakenkreuz und Beleidigungen. Der Sachverhalt wurde an den zuständigen Staatsschutz des Polizeipräsidiums in Bielefeld übermittelt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell