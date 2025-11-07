POL-LIP: Lemgo - Hörstmar. Scheibe am Feuerwehrgerätehaus beschädigt.
Zwischen dem 21. und 22. Oktober beschädigten Unbekannte die äußere Plexiglasscheibe des Rolltores am Feuerwehrgerätehaus in der Hofbrede. Wer Verdächtiges festgestellt hat, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter (05231) 6090.
