Polizei Lippe
POL-LIP: Lemgo - Hörstmar. Scheibe am Feuerwehrgerätehaus beschädigt.

Lippe (ots)

Zwischen dem 21. und 22. Oktober beschädigten Unbekannte die äußere Plexiglasscheibe des Rolltores am Feuerwehrgerätehaus in der Hofbrede. Wer Verdächtiges festgestellt hat, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:03

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Werkstatthalle.

    Lippe (ots) - Am Donnerstagmorgen (06.11.2025) entdeckte ein Mitarbeiter einer Werkstatt an der Werler Straße einen Einbruch. Unbekannte waren in der Nacht gewaltsam über ein Fenster in die Halle eingedrungen, hatten das Büro durchwühlt. Die Diebe machten keine Beute von Wert. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen um Hinweise: (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: 05231 / ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:02

    POL-LIP: Detmold - Spork-Eichholz. Einbrecher stehlen Schmuck.

    Lippe (ots) - Am Mittwochnachmittag (05.11.2025) stellte eine Bad Salzuflerin fest, dass Unbekannte in ein Haus am Alten Weg eingebrochen waren. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag und Mittwoch über eine aufgebrochene Terrassentür Zutritt und durchsuchten mehrere Räume und entwendeten ein Schmuckstück. Zeugenhinweise an das Kriminalkommissariat 2: (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:01

    POL-LIP: Lemgo. 35-Jähriger in Gewahrsam genommen.

    Lippe (ots) - Ein betrunkener 35-Jähriger aus Lemgo leistete am Donnerstagabend (06.11.2025; 19:50 Uhr) am Bruchweg Widerstand gegen Polizeibeamte. Der Mann hatte zuvor zwei Zeugen beleidigt, bedroht und bespuckt. Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt er sich äußerst aggressiv, drohte dem einschreitenden Polizisten mehrfach und baute sich bedrohlich vor ihm auf. Zur Eigensicherung wurde er gefesselt. Der ...

    mehr
