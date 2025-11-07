Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. 35-Jähriger in Gewahrsam genommen.

Lippe (ots)

Ein betrunkener 35-Jähriger aus Lemgo leistete am Donnerstagabend (06.11.2025; 19:50 Uhr) am Bruchweg Widerstand gegen Polizeibeamte. Der Mann hatte zuvor zwei Zeugen beleidigt, bedroht und bespuckt. Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt er sich äußerst aggressiv, drohte dem einschreitenden Polizisten mehrfach und baute sich bedrohlich vor ihm auf. Zur Eigensicherung wurde er gefesselt. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam Detmold zugeführt. Im Streifenwagen beschädigte er durch massive Kopfstöße ein Fenster. Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt.

