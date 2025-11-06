PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Kohlstädt. Riskantes Überholmanöver führt zu Kollision mit Leitplanke.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (02.11.2025) befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Seat Leon die Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Paderborn. Kurz vor dem Rastplatz Bärenthal kamen ihm zwei Fahrzeuge entgegen, die nebeneinander fuhren. Einer der Wagen geriet teilweise auf seine Fahrspur, sodass der 23-Jährige nach rechts ausweichen musste und dabei mehrfach gegen die Leitplanke prallte. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um ein schwarzes Coupé der Marke BMW oder Mercedes gehandelt haben. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 12:29

    POL-LIP: Detmold - Heiligenkirchen. Diebstahl aus Wohnung.

    Lippe (ots) - Am Mittwochabend (05.11.2025) bemerkte eine Seniorin in ihrem Haus Am Südhang in Heiligenkirchen, dass in ihrem Schlafzimmer Schubladen geöffnet und Gegenstände verschoben worden waren. Unbekannte waren zuvor vermutlich über ein offenes Fenster eingedrungen. Entwendet wurde Schmuck. Hinweise richten Sie an das Kriminalkommissariat 2 unter der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 12:28

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Wohnungseinbruch.

    Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag (04.11.2025) zwischen 16 und 18 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, die Tür einer Wohnung in der Hermann-Löns-Straße aufzuhebeln. Dabei wurde die Tür im unteren Bereich beschädigt. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 12:28

    POL-LIP: Detmold. Wohnungseinbruch in Erdgeschosswohnung.

    Lippe (ots) - Zwischen Mittwochabend (05.11.2025, 19:50 Uhr) und Donnerstag (06.11.2025, 00:45 Uhr) verschafften sich Unbekannte über eine Terrassentür Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Fritz-Reuter-Straße. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck, eine Armbanduhr sowie ein Mobiltelefon. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren