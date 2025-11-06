Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Kohlstädt. Riskantes Überholmanöver führt zu Kollision mit Leitplanke.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (02.11.2025) befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Seat Leon die Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Paderborn. Kurz vor dem Rastplatz Bärenthal kamen ihm zwei Fahrzeuge entgegen, die nebeneinander fuhren. Einer der Wagen geriet teilweise auf seine Fahrspur, sodass der 23-Jährige nach rechts ausweichen musste und dabei mehrfach gegen die Leitplanke prallte. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um ein schwarzes Coupé der Marke BMW oder Mercedes gehandelt haben. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell