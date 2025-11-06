POL-LIP: Detmold - Heiligenkirchen. Diebstahl aus Wohnung.
Lippe (ots)
Am Mittwochabend (05.11.2025) bemerkte eine Seniorin in ihrem Haus Am Südhang in Heiligenkirchen, dass in ihrem Schlafzimmer Schubladen geöffnet und Gegenstände verschoben worden waren. Unbekannte waren zuvor vermutlich über ein offenes Fenster eingedrungen. Entwendet wurde Schmuck. Hinweise richten Sie an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.
