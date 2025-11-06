PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Heiligenkirchen. Diebstahl aus Wohnung.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (05.11.2025) bemerkte eine Seniorin in ihrem Haus Am Südhang in Heiligenkirchen, dass in ihrem Schlafzimmer Schubladen geöffnet und Gegenstände verschoben worden waren. Unbekannte waren zuvor vermutlich über ein offenes Fenster eingedrungen. Entwendet wurde Schmuck. Hinweise richten Sie an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 06.11.2025 – 12:28

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Wohnungseinbruch.

    Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag (04.11.2025) zwischen 16 und 18 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, die Tür einer Wohnung in der Hermann-Löns-Straße aufzuhebeln. Dabei wurde die Tür im unteren Bereich beschädigt. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 12:28

    POL-LIP: Detmold. Wohnungseinbruch in Erdgeschosswohnung.

    Lippe (ots) - Zwischen Mittwochabend (05.11.2025, 19:50 Uhr) und Donnerstag (06.11.2025, 00:45 Uhr) verschafften sich Unbekannte über eine Terrassentür Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Fritz-Reuter-Straße. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck, eine Armbanduhr sowie ein Mobiltelefon. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 12:27

    POL-LIP: Detmold. Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus.

    Lippe (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Mittwochabend (05.11.2025, 15:30 - 20:10 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür und ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Zum Diebesgut lagen zunächst keine Angaben vor. Hinweise richten Sie an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
