POL-LIP: Detmold - Heiligenkirchen. Diebstahl aus Wohnung.

Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag (04.11.2025) zwischen 16 und 18 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, die Tür einer Wohnung in der Hermann-Löns-Straße aufzuhebeln. Dabei wurde die Tür im unteren Bereich beschädigt. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen ...

