POL-LIP: Detmold. Wohnungseinbruch in Erdgeschosswohnung.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochabend (05.11.2025, 19:50 Uhr) und Donnerstag (06.11.2025, 00:45 Uhr) verschafften sich Unbekannte über eine Terrassentür Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Fritz-Reuter-Straße. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck, eine Armbanduhr sowie ein Mobiltelefon.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

